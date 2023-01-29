Dolar
18.81
Euro
20.44
Altın
1,928.79
ETH/USDT
1,606.90
BTC/USDT
23,392.00
BIST 100
5,191.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde Kafkas dansı gösterisi

Ardahan yöresel halk oyunları ekibinin bazı üyeleri, Ardahan-Kars sınırlarındaki Çıldır Gölü'nün buzla kaplı yüzeyinde Kafkas dansı gösterisi yaptı.

Günay Nuh   | 29.01.2023
Buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde Kafkas dansı gösterisi Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Gölün, Ardahan'ın Çıldır ilçesinin Atalay mevkisindeki kıyısında buz kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Bölgeye gelen çok sayıda yerli ve yabancı turist, burada atlı kızak binip, paten kayarak vakit geçiriyor.

Bölgenin doğal güzelliğine dikkati çekmek isteyen yöresel halk oyunları ekibinden Uğur Aktürk, Gamze İnci Türkoğlu ve Sıla Çetin de buzla kaplı göl üzerinde sıra dışı bir gösteri yaptı.

Dansçılar, güneşli havada, karla kaplı dağların manzarası önünde gösterilerini sergiledi.

Kaygan zeminde hareketleri oldukça zor olan yöresel oyunları müzik eşliğinde sergileyen ekibin performansı turistlerden beğeni aldı.

"Buzda oyun zordu ama keyifliydi"

Gamze İnci Türkoğlu, AA muhabirine, Ardahan ve Çıldır ilçesinin tanıtımı amacıyla çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Bugün gösteri için Çıldır Gölü'nü tercih ettiklerini ifade eden Türkoğlu, "Buz üstünde oyun zordu ama bir o kadar da keyifliydi. Ardahan'dan, Çıldır Gölü'nden herkese selam vermek için buradayız. Buzla kaplı gölün keyfini çıkarıyoruz. Yerli ve yabancı turistlerimizle burası çok güzel. Herkesi buraya bekliyoruz." diye konuştu.

Uğur Aktürk de bölgenin güzelliğine dikkati çekmek için gösteri yaptıklarını anlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manavgat'ta dolu etkili oldu
Bakan Kurum'dan çevre temizliği konusunda kamu spotu paylaşımı
"Su Verimliliği Seferberliği" başlatılacak
Kırklareli'nde karla kaplanan Istranca ormanları havadan görüntülendi
Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla Davraz'da ölçüldü

Benzer haberler

Buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde Kafkas dansı gösterisi

Buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde Kafkas dansı gösterisi

Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

Soğuk hava ve karın etkili olduğu Ardahan'da vatandaşlar güvercinleri besledi

Buzla kaplı Çıldır Gölü'nün cazibesi artıyor

Buzla kaplı Çıldır Gölü'nün cazibesi artıyor
En fazla sıcaklık artışı yaşanan Doğu Anadolu'da bahar havası hakim

En fazla sıcaklık artışı yaşanan Doğu Anadolu'da bahar havası hakim
Çocuklar yarıyıl tatilinde Çıldır Gölü'nde eğlendi

Çocuklar yarıyıl tatilinde Çıldır Gölü'nde eğlendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet