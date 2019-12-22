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Yaşam

Buz tutan Çıldır Gölü'nde çay keyfi

Ardahan-Kars sınırında yer alan ve kışın üzerinde Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızakla gezinti yapılan Çıldır Gölü'nü ziyaret edenlere, buz üzerine konulan masada çay ikram ediliyor.

Günay Nuh   | 22.12.2019
Buz tutan Çıldır Gölü'nde çay keyfi Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Ardahan kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Çıldır Gölü, ziyaretçilerine her mevsim farklı güzellikler sunuyor.

Kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan göl, yerli ve yabancı turistleri bölgeye çekiyor.

Güzelliği ile ziyaretçilerini adeta büyüleyen gölün üzeri kıyılardan donmaya başladı. Gölün Ardahan tarafındaki Akçakale köyü kıyılarında 5 santimetreye varan buz kalınlığı oluştu.

Buz üstünde çay keyfi

Özellikle kışın güzel manzaraların oluştuğu göl, gün batımı sırasında farklı bir görüntüye bürünüyor. Gölün yüzeyinde yürümek, kızakla kaymak gibi farklı deneyimler yaşayan ziyaretçiler, buz üstünde ikram edilen çayı yudumlayarak ayrı bir keyif yaşıyor.

Çıldır Gölü'nü görmeye İzmir'den gelen Güzel Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gölün kendilerini büyülediğini, geldiğine çok sevindiğini söyledi. 

"Yazın da gelip kayıkla gezmek istiyoruz"

Bölgedeki ziyaretlerin son durağının Çıldır Gölü olduğunu anlatan Yücel, "Hiç böyle bir şey yaşamamıştım daha önce. Müthiş bir şey. Niye bu kadar geç gelmişim diye düşündüm. Yazın da gelip kayıkla gezmek istiyoruz. Burası çok özel bir yer." diye konuştu.

Zeynep Dereci ise buzun üzerine ilk kez çıktığını, büyük heyecan yaşadığını dile getirdi. 

Ziyaretçiler, buzun genleşmesi sırasında çıkardığı sesten dolayı da heyecan yaşadı.

Akçakale köyünde balık lokantası işleten Turhan Kılıç da gölün buzlu halini görmeye gelen müşterilerine buz üstünde kurduğu masada çay ikramında bulundu.

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