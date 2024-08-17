Dolar
33.69
Euro
37.15
Altın
2,508.18
ETH/USDT
2,600.10
BTC/USDT
59,205.00
BIST 100
9,821.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
logo
Yaşam

Bursalı 11 yaşındaki Emirhan, 4 ayda hafız oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi Emirhan Can, Kur'an-ı Kerim'i 4 ayda ezberledi.

Uğur Çiçek  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Bursalı 11 yaşındaki Emirhan, 4 ayda hafız oldu Fotoğraf: Uğur Çiçek / AA

Bursa

İlçedeki bir ortaokulda 6'ncı sınıfa geçen 11 yaşındaki Emirhan, nisan ayında İnegöl Niyazi Kudret Proje Hafızlık Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi almaya başladı.

Okuldaki dersleriyle beraber yürüttüğü hafızlık eğitimine yaz tatilinin başlamasıyla daha fazla ağırlık veren Emirhan, Kur'an-ı Kerim ezberini 4 ayda tamamladı.

Kurs yönetimi tarafından Emirhan ve diğer hafızlar için icazet töreni düzenlendi.

Emirhan Can, AA muhabirine, çalışırken bazen zorlanıp ağladığını ancak hafızlığını tamamladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Hafızlık eğitimine annesinin yönlendirdiğini belirten Emirhan, "Burayı ve hocalarımı çok sevdim. Evde de kursta da çalıştım. Okulum olmasaydı 2 ayda da bitirebilirdim. Kendimi çok sıkmadım." diye konuştu.

"Kendine söz verdi ve hedefine ulaştı"

Baba Uğur Can ise oğlunun gayretli olduğunu, kurstaki hocalarının da bizzat ilgilenmesiyle emeklerinin boşa çıkmadığını dile getirdi.

Oğluyla gurur duyduğunu vurgulayan Can, "Biz elimizden gelen gayreti gösterdik, o da bizim gayretimizi boşa çıkarmadı. O yüzden mutluyuz, gururluyuz. Allah yolunda inşallah ömür boyu bu azmini devam ettirir." dedi.

Kursta öğrencileri yetiştiren eğitmenlerden Ahmet Çetin de Emirhan'ın bu başarıya azmiyle ulaştığını belirtti.

Öğrencisini tebrik eden Çetin, şu ifadeleri kullandı:

"Emirhan çok mücadele etti. Yeri geldi ağladı, yeri geldi yerinde duramadı. Hakikaten yerinde duramadığına şahit olduk hepimiz. Annesi her gün 05.30'da uyandırır, bütün sayfaları tek tek alır dinler ve o şekilde kursa gönderirdi. Ailesi çok mücadele etti. Kendisi bir hedef koydu; 'Hocam ben hiç fire vermeyeceğim, hiç hasta olmadan hafızlığımı tamamlayacağım' diye kendine söz verdi ve hedefine ulaştı."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde eylül ayında 24 bin konutu daha teslim edeceğiz
Mahalle mahalle, köy köy orman yangını uyarısı
Bakan Memişoğlu: Hizmeti iyi sunuyorsak bunun bilgisini, teknolojisini de üretmemiz lazım
İletişim Başkanlığı, orman yangınlarını söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı

Benzer haberler

Bursalı 11 yaşındaki Emirhan, 4 ayda hafız oldu

Bursalı 11 yaşındaki Emirhan, 4 ayda hafız oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet