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Yaşam

Bursa'da trafolar Kovid-19'a dikkati çekmek için boyandı

Bursa'da yeni tip koronavirüsle mücadelede farkındalık oluşturulması amacıyla boyanan trafolar ilgi çekiyor.

Sergen Sezgin   | 19.06.2020
Bursa'da trafolar Kovid-19'a dikkati çekmek için boyandı Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ'ye ait (UEDAŞ) bazı trafolar, maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkati çekmek için boyandı.

"Trafolar Konuşuyor Projesi" kapsamında bugüne kadar 44 trafoya çeşitli temalar işleyen UEDAŞ, yeni normal dönemde boyanan trafo sayısını 47'ye çıkardı.

UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde kesintisiz enerji için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Bu süreçte birçok projeye imza attıklarını ve farkındalık oluşturmak için etkinlikler yaptıklarını belirten Danacı, şöyle konuştu:

"Yeni normal dönemde UEDAŞ olarak maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkati çekmek için merkezimizin bulunduğu Bursa'da trafoları boyadık. Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerimizde yoğun lokasyonlarda yer alan 3 trafoyu hayata kazandırarak vatandaşlarımızın sağlıkları açısından maske takmalarına destek olmayı amaçladık.

Renklendirdiğimiz trafoların vatandaşlarımızın maske takmaya dikkat etmelerine ve vaka sayılarının azalmasına etki etmesini diliyoruz."

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