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Yaşam

Bursa'da meyve ağaçları çiçeklendi

Bursa'da ilkbahar mevsiminin gelmesiyle meyve ağaçları çiçek açtı.

Büşra Nur Yılmaz  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
Bursa'da meyve ağaçları çiçeklendi

Bursa

Nisan yağmurlarının etkili olduğu Bursa Ovası'nda armut, şeftali, elma, kiraz, siyah incir başta olmak üzere çok sayıda meyve üretiliyor.

İlkbahar mevsimiyle birlikte bahçelerdeki ağaçlarda açan çiçekler, adeta görsel şölen oluşturdu.

Rengarenk meyve bahçeleri dronla görüntülendi.

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