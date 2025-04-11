Bursa'da meyve ağaçları çiçeklendi
Bursa'da ilkbahar mevsiminin gelmesiyle meyve ağaçları çiçek açtı.
Bursa
Nisan yağmurlarının etkili olduğu Bursa Ovası'nda armut, şeftali, elma, kiraz, siyah incir başta olmak üzere çok sayıda meyve üretiliyor.
İlkbahar mevsimiyle birlikte bahçelerdeki ağaçlarda açan çiçekler, adeta görsel şölen oluşturdu.
Rengarenk meyve bahçeleri dronla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.