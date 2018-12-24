'Bu sanat bizimle birlikte mezara gitmesin'

Fotoğraf: AA/Hüseyin Ünlüsoy

AFYONKARAHİSAR - Hüseyin Ünlüsoy

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan, Ege Bölgesi'nin son saraç ustalarından 72 yaşındaki Kazım Yarar, 60 yıldır sürdürdüğü mesleğini gelecek nesillere aktarmak istiyor.

İlçede bir dönemin gözde meslekleri arasında olan saraçlığın son temsilcilerinden Yarar, ilkokul yıllarında babasından öğrendiği sanatı 10 metrekarelik dükkanında gelişen teknolojiye rağmen yaşatmaya çalışıyor.

Saraç ustası Yarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini ilerleyen yaşına rağmen devam ettirmeye çalıştığını söyledi.

Son dönemde bu mesleğe ilginin kalmadığını belirten Yarar, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin birçok ilinde bu mesleği yapanı bulamazsınız. Ege Bölgesi'nde biz nadir ustalardanız. Saraç ustası kolay yetişmiyor. İzmir, Denizli ve Aydın gibi illerde saraç ustası yok. Ben buradan Kars ve Van'a at koşumları, fayton koşumları, eyer gibi ürünler gönderiyorum. Binek hayvanları için her türlü saraciye malzemesini yapıyorum. Bu mesleği yapan nesil artık tükendi bitti. Bizler bu mesleğin son nesilleriyiz. Bu sanata heves eden kimse yok. Bu yüzden yetişen çırak da yok."

"Bir nesil daha saraçlık yapabilir"

El işçiliğiyle ürettiği malzemeleri birçok şehre gönderdiğini aktaran Yarar, ülke genelinden sipariş aldığını, elinden geldiği kadar talepleri karşılamaya çalıştığını vurguladı.

Yarar, motorlu taşıtların çoğalmasıyla binek hayvanların kullanımının azaldığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"At arabaları kırsal kesimde de pek kalmadı ama bu mesleğin yaşamasını istiyorum. Çırak bulmak artık çok zor. Kültür ve Turizm Bakanlığına müracaatım var. Onlarda da kayıtlıyım. Bizlere destek verilir, yanımda çalışacak işçinin sigortası karşılanır ise belki bu meslek için yeni ustalar bulunabilir. Bizden sonra bir nesil daha saraçlık yapabilir fakat usta yetişmesi zor. Kısa sürede öğrenilecek bir sanat değil bu."

Yarar, önceleri Dinar'da, sonrasında Sandıklı'da 60 yıldır elinin emeğiyle evine ekmek götürdüğünü, 3 kızını da bu işten kazandıklarıyla evlendirdiğini anlattı.

Yaklaşık 10 metrekarelik atölyesinde sanatını sürdürdüğünü dile getiren Yarar, "Yetkililerimiz bize destek olursa daha geniş bir dükkanda bu sanatı gelecek nesillere aktarmak istiyorum. Bu sanat bizimle birlikte mezara gitmesin. Birkaç kişiye öğretirsek hiç olmazsa bizden kalacak takım, tezgah onlar için ekmek kapısı olur. Biz ekmeğimizi bu işten kazanıyoruz." diye konuştu.

"Sandıklı'da saraç ustası olduğu için mutluyuz

Sandıklı'da seyislik yapan Abidin Kara da atların eyerleri, keçeleri ve gemlerini yıllardır Kazım ustaya yaptırdıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Kazım usta mesleğinde çok iyidir. El işçiliğinden çok memnunuz. Saraç işleri için sürekli buraya geliyorum. Eskiyen keçeleri diktirdim, eyerlerini ayarlattım, geminde kopan deri işlerini yaptırdım. Bütün deri işlerimizi burada yaptırıyoruz. Sandıklı'da böyle bir yer olduğu için çok şanslıyız."