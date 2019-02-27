Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.04
Dolar
5.30
BIST 100
104,480.30
Altın
1,326.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Bu okulda 17 ikiz ve 3 üçüz eğitim görüyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki TOKİ İstiklal Ortaokulunda eğitim gören bin 75 öğrenci arasında 17 ikiz ve 3 üçüz de yer alıyor.

Cem Genco  | 27.02.2019
Bu okulda 17 ikiz ve 3 üçüz eğitim görüyor

Hatay

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki TOKİ İstiklal Ortaokulunda 17 ikiz ve 3 üçüz eğitim öğretim görüyor.

Bin 75 öğrencinin bulunduğu okulda yer alan 17 ikiz ile 3 üçüz, öğretmenlerinin ve arkadaşlarının ilgi odağı oluyor. Aralarında Suriyeli ikizlerin de bulunduğu öğrenciler, okulda birlikte vakit geçiriyor.

Tek ve çift yumurta ikizlerinin bazıları aynı sınıfta, bir bölümü de farklı sınıflarda eğitimlerini sürdürüyor. İkiz ve üçüzler benzerliklerinden dolayı zaman zaman arkadaşları ve öğretmenlerince karıştırılıyor.

Üçüzlerden 7. sınıf öğrencisi Ayşe Betül Turgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarında kendileri gibi ikiz ve üçüzlerin yer almasının ayrı bir güzellik olduğunu belirtti.

Derslerinde birbirlerine sürekli yardımcı olduklarını anlatan Turgut, ''Aynı sınıfta ikiz arkadaşımız da var. Okulumuzdaki diğer ikiz ve üçüzlerle sürekli birlikteyiz. Oyunlar oynayıp güzel vakit geçiriyoruz. Çok farklı bir duygu, üçüz olmaktan dolayı mutluyum.'' dedi.

İkizlerden 7. sınıf öğrencisi Hamit Erdem Cüneydioğlu da kendileri gibi ikiz ve üçüz arkadaşlarıyla sürekli birlikte olduklarını anlattı.

Cüneydioğlu, kardeşiyle aynı sınıfta olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Hem burada hem de evde kardeşimle bir arada güzel zaman geçiriyoruz. Bizim gibi ikiz veya üçüz olan arkadaşlarımızla çok iyi anlaşıyoruz.'' diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nijerya seçimleri ve 'Baba' Buhari’nin zaferi
27. yılında Hocalı soykırımı: Nedenler ve sonuçlar
BAE ve Suudi Arabistan Kızıldeniz’i bir içdeniz haline getirmeye çalışıyor
Suudi medyasının Türkiye karşıtlığı ve acınası hali
AB çıkarları için 'demokrasiyi' askıya aldı

Benzer haberler

Okul yöneticiliği sınavı 21 Nisan'da yapılacak

Okul yöneticiliği sınavı 21 Nisan'da yapılacak

Reyhanlı'daki bombalı saldırının firari sanıklarından Hamurcu tutuklandı

'Reyhanlı sanıklarının yakalanması acımıza su serpiyor'

MEB'den özel okul tabelalarına düzenleme

MEB'den özel okul tabelalarına düzenleme
Atıklar 'gelin süsü' oldu

Atıklar 'gelin süsü' oldu
Reyhanlı saldırısının firari sanığı yakalandı

Reyhanlı saldırısının firari sanığı yakalandı