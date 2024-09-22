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Yaşam

Brüksel sakinleri trafiğe kapatılan yolların keyfini "sürdü"

Belçika'nın başkenti Brüksel'de caddelerin bir günlüğüne trafiğe kapatılmasıyla kent sakinleri araçsız yolların keyfini çıkardı.

Selen Valente Rasquinho  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
Brüksel sakinleri trafiğe kapatılan yolların keyfini "sürdü" Fotoğraf: Selen Valente Rasquinho/AA

Brüksel

Kente bağlı 19 belediyede her yıl eylül ayının üçüncü pazar günü yapılan etkinlik için yollar yerel saatle 09.30-19.00'da trafiğe kapatıldı.

Yalnızca toplu taşıma araçları, taksiler, acil servis araçları ve özel izinli kişilere ait araçların trafiğe çıktığı gün boyunca 30 kilometrelik hız sınırı uygulandı.

Bu yıl 16-22 Eylül'de düzenlenen Brüksel Hareketlilik Haftası kapsamındaki etkinlik boyunca polisler, yolları sıkı biçimde denetledi.

Avrupa Birliği kurumları ve NATO'ya ev sahipliği yapması vesilesiyle trafiğin yoğun seyrettiği kentte ana caddelere skuter, kaykay, bebek arabaları ve bisikletler hakim oldu.

Gün boyunca oyunlar, spor müsabakaları, müzik dinletileri de düzenlenirken toplu taşıma ücretsiz yapıldı.

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