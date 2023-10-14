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Yaşam

Bolu'da yağlık ayçiçeği hasat ediliyor

Bolu'da 29 bin dekar alana ekilen yağlık ayçiçeğinde hasat mesaisi başladı.

Mehmet Emin Gürbüz  | 14.10.2023 - Güncelleme : 14.10.2023
Bolu'da yağlık ayçiçeği hasat ediliyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında ekilen yağlık ayçiçeği hasadı için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Karamanlar köyünde "Tarla Günü" etkinliği düzenlendi.

Projeyle il genelinde ekilen alan, 3 yılda 29 bin dekara çıktı.

Etkinlikte konuşan Bolu Valisi Erkan Kılıç, proje sayesinde kentte var olan ürün çeşidine yağlık ayçiçeği üretiminin de eklendiğini belirterek, "Ekim alanımız günden güne artıyor." dedi.

Kılıç, 2020'de 15 bin 700 dekar alanda ekim yapıldığını aktararak, "2023 yılında 29 bin dekarlara ulaşmıştır. Böylece stratejik öneme sahip ve arz açığı olan bir ürünün ilimizde de üretimi sağlanmıştır. Çiftçilerimize ve ilimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Konuşmasının ardından biçerdövere binen Vali Kılıç, ilk hasadı gerçekleştirdi.

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