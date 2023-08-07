Dolar
27.00
Euro
29.66
Altın
1,935.67
ETH/USDT
1,834.60
BTC/USDT
29,085.00
BIST 100
7,439.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kocaeli'nin Derince ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama sesi duyuldu. Patlamanın ardından yoğun duman görülüyor Kocaeli'nin Derince ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama sesi duyuldu. Olay yerinden yayındayız
logo
Yaşam

Bodrum'da deniz çayırları su altı kamerasınca görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yüzlerce tür deniz canlısının barındığı ve üreme alanı olarak kullandığı deniz çayırları, su altı kamerasınca görüntülendi.

Ali Ballı  | 07.08.2023 - Güncelleme : 07.08.2023
Bodrum'da deniz çayırları su altı kamerasınca görüntülendi Fotoğraf:Tahsin Ceylan/AA

Muğla

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkanı Ahmet Aras, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile deniz çayırlarının olduğu alanda dalış yaptı.

Ceylan, bölgede su altından kamera ile çekim yaptı. Görüntülerde deniz çayırlarında birçok türde balığın yaşadığı yer alıyor.​​​​​​​

Kaymakam Bayar, yaptığı açıklamada, deniz çayırlarının insan için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Teknecilerin, balıkçıların ve dalgıçların bu değerleri koruması gerektiğini belirten Bayar, "Bir balıkçı teknesi her yere demir atmamalı. Attığı yere çok dikkat etmeli, her yere tonoz bağlamamalı. Deniz altına inen yüzerlerin onlara dokunmaması, zarar vermemesi bizler ve gelecek için çok önemli." dedi.

Bayar, ormanların, denizlerin, çevrenin daima temiz tutulması gerektiğini bildirdi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da çocukluğunda deniz çayırları içerisinde balık avladıklarını belirtti.

Deniz çayırları alanlarının daraldığını hissedebildiklerini aktaran Aras, çapa ve zincir atılan yerlerde deniz çayırlarının zarar gördüğünü tespit ettiklerini bildirdi. Aras, Bodrum Kalesi bölgesinde sağlıklı bir deniz çayırları popülasyonunun olduğunu ifade etti.

Tahsin Ceylan da Bodrum'un deniz ekosisteminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Son bir hafta içerisinde birden fazla boğulma vakası meydana geldi
Antalya'da yangınlara karşı ormanlardaki denetimler artırıldı
Pendik Limanı'nda 43 bin 200 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
Çamlıca Kulesi'ni ziyaret edenlerin sayısı 1,2 milyona ulaştı
Ordu'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı

Benzer haberler

Bodrum'da deniz çayırları su altı kamerasınca görüntülendi

Bodrum'da deniz çayırları su altı kamerasınca görüntülendi

20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, Macar piyanist Gabor Farkas'ı konuk etti

20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı

Giresun'da denizde akıntıya kapılan kadın 7,5 saat suda sakin kalıp yüzerek kurtuldu

Giresun'da denizde akıntıya kapılan kadın 7,5 saat suda sakin kalıp yüzerek kurtuldu
Bodrum'da yaban hayvanlarının yaşam alanlarına su takviyesi yapılıyor

Bodrum'da yaban hayvanlarının yaşam alanlarına su takviyesi yapılıyor
Sakarya ve Kocaeli sahillerinde olumsuz deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya ve Kocaeli sahillerinde olumsuz deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet