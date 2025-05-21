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Yaşam

Bodrum'da dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibindeki atıkları çıkardı.

Ali Ballı  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
Bodrum'da dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı

Muğla

Bodrum Belediyesince "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla 11 yıldır sürdürülen temizlik çalışmaları Gümbet Sahili'nde devam etti.

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Belediye çalışanlarından oluşan gönüllü dalış ekibinin yer aldığı temizlikte, denizden çıkarılan atık sahilde sergilendi. Atık miktarının az olması katılımcıları sevindirdi. Denizden çıkarılan atıklar arasında çamaşır makinesinin de olması dikkati çekti.

Etkinliğe Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert ve Meclis Üyesi Halil Eser de katıldı.

Deniz dibi temizlik çalışması, 28 Mayıs'ta Bitez Mahallesi'nde devam edecek.

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