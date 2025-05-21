Bodrum'da dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibindeki atıkları çıkardı.
Muğla
Bodrum Belediyesince "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla 11 yıldır sürdürülen temizlik çalışmaları Gümbet Sahili'nde devam etti.
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Belediye çalışanlarından oluşan gönüllü dalış ekibinin yer aldığı temizlikte, denizden çıkarılan atık sahilde sergilendi. Atık miktarının az olması katılımcıları sevindirdi. Denizden çıkarılan atıklar arasında çamaşır makinesinin de olması dikkati çekti.
Etkinliğe Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert ve Meclis Üyesi Halil Eser de katıldı.
Deniz dibi temizlik çalışması, 28 Mayıs'ta Bitez Mahallesi'nde devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.