Dolar
27.73
Euro
29.38
Altın
1,853.56
ETH/USDT
1,581.60
BTC/USDT
27,507.00
BIST 100
8,389.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız.
logo
Yaşam

Bodrum'a "Norwegian Jade" isimli kruvaziyer ile 2 bin 446 yolcu geldi

Bahamalar bayraklı kruvaziyer "Norwegian Jade", Muğla'nın Bodrum ilçesine yanaştı.

Ali Ballı  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
Bodrum'a "Norwegian Jade" isimli kruvaziyer ile 2 bin 446 yolcu geldi

Muğla

Rodos Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 294 metre uzunluğundaki dev yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port iskelesine geldi.

Gemide çoğu ABD'li ve Kanadalı 2 bin 446 yolcu ile 1022 personel bulunduğu öğrenildi.

Gümrük işlemlerinin ardında gemiden ayrılan turistler, sahil bandında yürüyüş yapıp, çarşıda alışveriş yaptı. "Norwegian Jade", akşam saatlerinde Marmaris Limanı'na hareket edecek.

Bahamalar bayraklı "Emerald Azzurra" isimli 110 metre uzunluğundaki lüks yat da Kuşadası'ndan gelerek limana demirledi.

Bodrum'un ardından Rodos Adası'na gidecek yatta, 90 yolcu ve 79 personel bulunuyor.

Öte yandan Bodrum Limanı'na bu sezon 86 yolcu gemisiyle şu ana kadar 82 bin 39 yolcunun geldiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe Harekat bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "vergi, ceza, harç ve ek MTV'ye ara zam geldi" iddiasını yalanladı
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin 6 sanık hakkında iddianame hazırlandı
Anayasa Mahkemesi "makul sürede yargılanma hakkının ihlali" başvurularını incelemeyecek
Konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM'de

Benzer haberler

Bodrum'a "Norwegian Jade" isimli kruvaziyer ile 2 bin 446 yolcu geldi

Bodrum'a "Norwegian Jade" isimli kruvaziyer ile 2 bin 446 yolcu geldi

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Fethiye-Babadağ etabı başladı

Kruvaziyer "Sirena" Alanya Limanı'na demirledi

Dev kruvaziyer, rotasını İsrail'den Alanya'ya çevirdi

Dev kruvaziyer, rotasını İsrail'den Alanya'ya çevirdi
Çam balı için ihtiyaç duyulan nemli ortamın oluştuğu Muğla'da rekoltenin artması bekleniyor

Çam balı için ihtiyaç duyulan nemli ortamın oluştuğu Muğla'da rekoltenin artması bekleniyor
Muğla'da çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü

Muğla'da çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet