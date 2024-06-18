Dolar
32.64
Euro
34.98
Altın
2,308.93
ETH/USDT
3,421.50
BTC/USDT
65,468.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki Türkiye Gürcistan maçı için Dortmund’da bulunan Türk taraftarlar bir araya geldi Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun dumanlar yükseliyor -VTR- DRON - Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Yaşam

Bodrum'a iki kruvaziyerle 539 yolcu geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesini, Bahamalar bayraklı "Crystal Symphony" ve "Emerald Azzurra" gemileriyle 539 yolcu ziyaret etti.

Ali Ballı  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
Bodrum'a iki kruvaziyerle 539 yolcu geldi

Muğla

Rodos Limanı'ndan gelen 238 metre uzunluğundaki "Crystal Symphony" gemisinde çoğu ABD'li 445 yolcu ile 492 personel bulunuyor. Gemiden inen yolcular pasaport işlemlerinin ardından turistik ilçeyi gezdi.

Gemi akşam saatlerinde ilçeden ayrılarak Kuşadası Limanı'na gidecek.

Kuşadası'ndan sonra rotasını Bodrum'a çeviren 110 metre uzunluğundaki "Emerald Azzurra" gemisinde de çoğu ABD'li 94 yolcu ile 76 personel bulunuyor.

Yolcular, gümrük işlemlerinin ardından tarihi yerleri ve çarşıyı gezip alışveriş yaptı.

"Emerald Azzurra", gece saatlerinde Rodos Adası'na hareket edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSİ Genel Müdürü Balta su tasarrufuna yönelik önerilerini paylaştı
Tuzla'da fabrikada çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor
Bursa'nın deniz ve göl plajlarında suyun kalitesi iyi çıktı
Kurban pazarlarında satılmayan hayvanlar ESK tarafından satın alınacak
Yurdun kuzeydoğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Bodrum'a iki kruvaziyerle 539 yolcu geldi

Bodrum'a iki kruvaziyerle 539 yolcu geldi

Muğla sahillerinde bayramın ikinci gününde de hareketlilik sürüyor

"Marella Discovery" 1695 yolcusuyla Marmaris'e geldi

Menteşe "Muğla bacalı" evleri ve tarihi yapılarıyla turist çekiyor

Menteşe "Muğla bacalı" evleri ve tarihi yapılarıyla turist çekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmaris'te Okluk Millet Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmaris'te Okluk Millet Camisi'nde kıldı
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet