Bodrum, "Dünyanın En İyileri" arasına girdi
Türkiye'nin gözde tatil beldelerinden Muğla'nın Bodrum ilçesi, National Geographic'in Dünyanın En İyileri 2025: Okuyucu Seçimleri finalistleri arasında yer aldı.
Ankara
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, dünyaca ünlü seyahat dergisi National Geographic, "Best of the World 2025 Readers' Choice" (Dünyanın En İyileri 2025: Okuyucu Seçimleri) seçkisinin finalistlerinin, National Geographic Travel'ın 46,5 milyon takipçili Instagram hesabında duyurulduğu belirtildi.
Açıklamada, "2025 Dünyanın En İyileri" listesinde Bodrum'un da yer aldığı ve final oylamasına sunulduğu aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.