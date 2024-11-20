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Yaşam

Biyonik kulakla eşler birbirini ilk kez duydu

Gaziantep Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyatın ardından işitme engelli çift duymaya başladı.

Ömer Faruk Salman  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
Biyonik kulakla eşler birbirini ilk kez duydu

Gaziantep

Doğuştan işitme engelli Hülya-Serdar Çeliktürk çifti, Gaziantep Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniğine başvurdu.

Burada koklear implant (biyonik kulak) operasyonu yapılan çift, birbirlerinin sesini ilk kez duydu.

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu, gazetecilere, birbirini hiç duymayan işitme engelli çiftin, ameliyat sonrası ilk kez birbirini duymaya başladığını söyledi.

Hastalara koklear implant ameliyatı gerçekleştirildiğini belirten Türkçüoğlu, "Doğuştan işitme engelli çiftimize Kulak Burun Boğaz Kliniğimizde yapılan koklear implant operasyonu gerçekleştirdik. Bu sayede çift, ilk kez birbirini duydu. Bizler de çok mutlu olduk ve duygulandık. Bu ameliyatlar için bölgede burası bir merkez. Ameliyatı gerçekleştiren hocalarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Secaattin Gülşen ise çiftin yaklaşık 3 ay önce başvurduğunu ve yapılan testlerin ardından koklear implant ameliyatı gerçekleştirmeye karar verdiklerini anlattı.

Ameliyatın başarılı geçtiğini ve bugün cihazların aktivasyonlarının yapıldığını dile getiren Gülşen, "Dış parçalarını taktık ve birbirlerini duymaya başladılar. O anlar kendileri için de bizim için de ailesi için de duygu yüklü oldu. Bu açıdan mutluyuz." diye konuştu.

Anne Semra Danışman da kızının ve damadının ilk kez duyduğu anlara şahitlik etmeyi çok anlamlı bulduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Kızım doğuştan beri işitme engelliydi. Kızımın ilk duyma anında çok duygulandım. Çok ağladım ama çok da mutlu oldum. Kızım daha önce bana zorlanarak anne demeye çalışıyordu ama bugün kızım ilk kez bağırarak anne dedi. Bunu duyunca çok duygulandım. Bugünlere çok şükür. Hocamıza, hastane yönetimine de çok teşekkür ediyorum."

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