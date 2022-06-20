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Yaşam

Bitlis'te besiciler küçükbaş hayvanlarını her gün yaylaya çıkartıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde besiciler, küçükbaş hayvan sürülerini beslemek için Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürüyor.

Şener Toktaş   | 20.06.2022
Bitlis'te besiciler küçükbaş hayvanlarını her gün yaylaya çıkartıyor Fotoğraf: Şener Toktaş/AA

Bitlis

Tatvan'ın Kıyıdüzü köyünde yaşayan hayvan sahipleri, havaların ısınmasıyla çıktıkları yaylalarda, sonbahara kadar hayvanlarını verimli otlaklarda besliyor.

Günün ilk ışıklarıyla küçükbaş hayvanlarıyla zengin bitki örtüsüne sahip yaylalara giden besiciler, gün boyunca otlattıkları sürülerin su ihtiyacını gidermek ve sağımlarını yapmak için tekrar köye getiriyor.

Köyün üst kısmındaki vadide ilerleyen sürülerin, yolculuk sırasında çıkardıkları toz bulutuyla gün batımının bütünleşen manzarası, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Her yıl birçok ilden Bitlis'e gelen fotoğraf tutkunları gün batımında gerçekleşen yolculuğu görüntülemeye çalışıyor.

Besicilerden Mehmet Şirin Şen, AA muhabirine, her gün vadiyi kullanarak koyunları otlattıkları yaylalara gittiklerini söyledi.

Yaz boyunca hayvanları yaylalara çıkardıklarını anlatan Şen, "Fotoğrafçılar da gelip bizi çekiyor. Halimizi görüyorsunuz. Her gün 10 kilometre gidip geliyorum. 20 yıldır besicilik yapıyorum ve 500 koyunum var." dedi.

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