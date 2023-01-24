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Yaşam

Bitlis'te 1041 öğrenci yeniden eğitime kazandırıldı

Bitlis merkez ve ilçelerinde çeşitli nedenlerle okulu bıraktığı tespit edilen 1041 öğrenci, öğretmenlerin çabasıyla yeniden eğitime kazandırıldı.

Şener Toktaş   | 24.01.2023
Bitlis'te 1041 öğrenci yeniden eğitime kazandırıldı

Bitlis

Öğrencilerin yeniden okula kazandırılması için öğretmenlerden oluşturulan ekipler, il merkezi, ilçeler ve köylerde çalışmalarını sürdürüyor.

Gittikleri yerlerde aileleri ve okula devam etmeyen çocukları ikna eden öğretmenler, şu ana kadar 521'i kız 1041 öğrenciyi yeniden eğitime kazandırmayı başardı.

Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aygün ile Güroymak ilçesine bağlı Tahtalı köyüne giden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, 13 yaşındaki Emsal Genç'i okula, 35 yaşındaki annesini de Açıköğretim Lisesine kaydolması için ikna etti.

Şube Müdürü Aygün'ün de aralarında bulunduğu öğretmenler, daha sonra Konuksayar köyüne giderek 9 yaşındaki Mücella Üzerk'in okula devam etmesini sağladı.

Geçen yıl eylül ayından bu yana yürütülen çalışma sonucu temel eğitimde 932, ortaöğretimde de 109 öğrenci tekrar okula kazandırıldı.

Korkmaz, gazetecilere, okulların açıldığı günden bu yana kırsalda okul terklerini önleme adına ekiplerin çalıştığını söyledi.

Bu sayede yüzlerce çocuğu okula kazandırdıklarını bildiren Korkmaz, "Onlardan biri de Tahtalı köyümüzde yaşayan Emsal Genç kızımızdır. Kızımızı 8'nci sınıfa alırken, ortaokul mezunu olan annesini de Açıköğretim Lisesi öğrencisi olması için ikna ettik. Böylelikle anne ve kızı beraber okullu oldu. Eğitim kesintisiz devam ettiği için açık ve örgün eğitimde bu çalışmamızı yıl sonuna kadar sürdüreceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Okula kazandırılan Genç ise "Bugün öğretmenlerim eve gelip benimle konuştular ve okula kaydımı yaptılar. Spor lisesine gitmek, başarılı bir sporcu olmak istiyorum. Tekrar okula başlayacağım için mutluyum." dedi.

Anne Genç ise kızının bazı nedenlerden dolayı okulu bıraktığını dile getirerek, "Milli Eğitim Müdürü ve öğretmenleri gelip kızıma yardımcı oldular. Kızımın hedeflerine ulaşmasını istiyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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