Bisiklet tamirciliğinden başladığı akrobaside hedefi Avrupa'da derece
Çocukken çalıştığı bisiklet tamircisinde serbest stil bisikletlere duyduğu ilgiyle akrobasiye başlayan Birkan Polat, bu yıl Avrupa'da kürsüye çıkmayı hedefliyor.
istanbul
Red Bull sporcusu Birkan Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosikletle akrobasi sporunu 6 yıldır yaptığını söyledi.
Profesyonel olmadan önce de motosiklet ve bisiklet geçmişi olduğunu belirten Birkan, şöyle konuştu:
"Akrobasiye bisiklet tamircisinde başladım. Küçükken bisiklet tamircisinde çalışıyordum. Serbest stil bisikletlere çok ilgim vardı. Bisikletlerle hareket yaparak kendimi geliştiriyordum sürekli. Daha sonrasında ulaşılabilecek son noktaya gelmeden motosiklete geçiş yaptım. Motosikletin tadına vardım heyecanını hissettim. Motosikletle ilerlemeye başladım. İnternette izlediğim videolarda bu sporun farklı ülkelerde yapıldığını gördüm ama Türkiye'de çok fazla örneğini görmemiştim. Türkiye'de bir ilk olmak için aslında bu yola çıktım ve geçtiğimiz iki yıldır da akrobasi dalında Türkiye şampiyonu oluyorum. Türkiye'de bu sporu yapan çok fazla kişi yok. Yaklaşık 15 kişi oluyoruz bütün illerden gelen. 15 kişi içinden birinciliği elde ediyorum şükürler olsun."
"Hedefim Avrupa Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak"
2018 ve 2019 yıllarında Avrupa'da yarışarak bunu yapan ilk Türk olduğunu ifade eden Birkan Polat, "Hedefim Kenan Sofuoğlu gibi Türk bayrağını Avrupa'da dalgalandırmaktı ve dalgalandırdım da. İyi hedeflere de ulaştım aslında ilk tecrübem olmasına rağmen. 2019 yılını Avrupa dördüncülüğü ile kapattım." şeklinde konuştu.
Birkan Polat, Avrupa Motosiklet Akrobasi Şampiyonası'nın bu yıl mayıs ayında başlayacağını söyleyerek, "Tam tarihleri belli değil. Turnuvanın Türkiye'de Afyonkarahisar'da yapılması bekleniyor. Avrupalı sürücüler 2019 yılında da gelmişlerdi. Bu yıl da gelecekler. Bizim için onları misafir etmek, onlar birlikte yarışmak ve onlarla birlikte akrobasi hareketlerine çalışmak çok iyi oluyor. Burada yine hedeflerimiz tabii ki kürsüye çıkabilmek. Rabbim nasip ederse inşallah olur." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.