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Yaşam

Birçok ilden Bitlis'e gelen gönüllüler çocuklara hediye dağıttı

Yollarda Sevgi Dağıtanlar Derneğinin (Yol-Sev-Der) 88 gönüllü üyesi, Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyündeki öğrencilere hediye verdi.

Servet Taşdemir   | 29.11.2022
Birçok ilden Bitlis'e gelen gönüllüler çocuklara hediye dağıttı Fotoğraf: Servet Taşdemir/AA

Bitlis

"Sevgi Ekspresi" projesi kapsamında Ankara'dan Van Gölü Ekspresi ile ilçeye gelen Yol-Sev-Der üyeleri, bugün gittikleri 75. Yıl İMKB Jandarma Çavuş Sedat Köroğlu Yatılı Bölge Ortaokulunda etkinlik düzenledi.

Dernek üyeleri, beraberlerinde getirdikleri atkı, bere, eldiven, bot, mont, oyuncak, kitap ve kırtasiye malzemelerini öğrencilere hediye etti.

Dernek Başkanı Gölge Kaya, gazetecilere, Vangölü Ekspresi ile Ankara'dan yola çıkıp 30 saatlik tren yolculuğu sonrası Tatvan'a geldiklerini söyledi.

Farklı illerden 88 gönüllüyle Tatvan'a ulaştıklarını anlatan Kaya, "Buradaki çocukların sosyal imkanları fazla olmaması nedeniyle onlara unutamayacakları bir gün yaşatmak amacıyla etkinlikler düzenledik. Yüz boyama, palyaço, sandalye kapma yarışları, halat çekme ve benzeri etkinlikler yapıyoruz. Onlara hediyeler getirdik. Burada hem onlara hediye sunmak hem de güzel bir gün yaşatmak istiyoruz." diye konuştu.

İstanbul'dan gruba katıldığını belirten Esra Korkmaz da çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Derneğin üçüncü etkinliğine katıldığını vurgulayan Zeynep Pavakava ise "Öğrencilerle buluşuyoruz. Onlara minik hediyeler getirerek yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Çok mutluyuz. Umarım güzel anılar bırakırız hafızalarında. Gelecekte bizi güzel hatırlarlar." dedi.

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