Binicilik tutkusu yaş tanımıyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan, küçük yaşlarda ailesine ait atla biniciliğe başlayan ve o günden sonra adeta at sırtından inmeyen 75 yaşındaki Ali Bulat, Ünye Belediyesi Binicilik Tesisleri'ndeki rahvan yarış atlarıyla yakından ilgileniyor.

Tesisin harasında kendisine ait atla birlikte 20 atın her türlü bakım, temizlik ve tımarını yapan Ali Bulat, atları her yıl geleneksel olarak düzenlenen rahvan yarışlarına hazırlıyor.

Aynı zamanda rahvan at yarışçısı da olan Bulat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ata binmenin kendisinde yaklaşık 70 yıllık bir tutku olduğunu, bu yolla günün tüm yorgunluğunu attığını belirtti.

"Allah ömür verdiği sürece at üstünden inmeyeceğim"

Bulat, "75 yaşındayım ve ilçede en yaşlı rahvan at biniciyim. At bizim kültürümüzde yeri hep ayrı olmuştur. Allah ömür verdiği sürece at üstünden inmeyeceğim." dedi.

Atlara olan sevgisini anlatan Bulat, "Dedemin vefat haberini duyar duymaz babamla birlikte yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki yaylaya gitmiştik. O sırada babam beni atının terkisine koymuştu. Birlikte uzun bir yolculuk yapmıştık. O zaman 4 yaşındaydım ve bunu asla unutamam. O gün bu gündür bu at sevgisi benden çıkmadı." şeklinde konuştu.

Rahvan at yarışlarında 7 birincilik kupası ve madalyalar kazandığını anlatan Bulat, atla ilgili bilgi, birikim ve tecrübesini genç nesillere aktaracağını da kaydetti.

"Günümün neredeyse tamamını atların içerisinde geçiriyorum"

Bulat, atlara olan sevgisinin hiç azalmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Günümün neredeyse tamamını da atların içerisinde geçiriyorum. Sabahın erken saatlerinde Ünye Belediyesi Binicilik Tesislerine geliyorum. Akşam saatlerine kadar da buradan hiç ayrılmıyorum. Burada başta kendi atım olmak üzere diğer atlarla yakından ilgileniyorum. Beni gün içerisinde bulmak isteyenler burada bulabiliyor."