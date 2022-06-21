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Yaşam

Bingöl'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Bingöl'de çeşitli bölgelere kurulan fotokapanlara yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı.

Rıdvan Korkulutaş   | 21.06.2022
Bingöl'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Bingöl

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılık önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kaçak avlanmayla mücadele kapsamında, yaban hayatının yoğun olduğu çeşitli bölgelere fotokapanlar yerleştiriyor.

Ayı, kurt, dağ keçisi, vaşak, tilki ve tavşan kış mevsiminde fotokapanlarla doğal ortamlarında görüntülendi.

Ekipler, yapılan araştırmalar neticesinde farklı periyotlarla fotokapanların konumlarını değiştiriyor.

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