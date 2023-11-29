Dolar
28.91
Euro
31.75
Altın
2,039.23
ETH/USDT
2,053.50
BTC/USDT
38,097.00
BIST 100
8,015.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da etkili olan sağanak nedeniyle Avcılar Ambarlı İskele caddesi sular altında kaldı İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor
logo
Yaşam

Bingöl'de üniversite öğrencileri 2 bin rakımlı dağın zirvesine tırmandı

Bingöl'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kentte doğa yürüyüşünün gelişmesi amacıyla düzenlenen organizasyona katılan üniversite öğrencileri, yaklaşık 2 bin rakımlı dağın zirvesine tırmandı.

Rıdvan Korkulutaş  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Bingöl'de üniversite öğrencileri 2 bin rakımlı dağın zirvesine tırmandı Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş/AA

Bingöl

Doğa turizmi açısından büyük potansiyele sahip Bingöl, doğa tutkunlarına keşfedilmemiş yeni rotalar sunuyor.

Bu kapsamda farklı bölgelerden kente gelerek üniversite eğitimi alan gençlerin, Bingöl'ün doğal güzelliklerini tanıması amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürüyüş düzenlendi.

Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü ve Gençlik Merkezinin de destek verdiği etkinliğe katılan 200 öğrenci, Bingöl-Elazığ kara yolunun Yolçatı köyü mevkisindeki yaklaşık 2 bin rakımlı dağa tırmanış gerçekleştirdi.

1,5 saat süren yürüyüşün ardından gençler dağın zirvesine ulaştı.

"Zirvede yaklaşık 30 santimetre kar vardı"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, AA muhabirine, dağcılık sporunun kentte gelişmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.

Bu doğrultuda üniversite öğrencileri ile güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Loğoğlu, "Tırmandığımız dağın zirvesinde yaklaşık 30 santimetre kar vardı. Arkadaşlarımızla kartopu oynadık." dedi.

Loğoğlu, bu tür etkinliklerin süreceğini belirtti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi ve Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü Başkanı Ramazan Küçükhazar da kentte yüksek katılımlı bir organizasyon gerçekleştirildiğini ifade ederek, emeği geçen ve yürüyüşe katılan herkese teşekkür etti.

Bingöl Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Esen de aktif olarak yamaç paraşütü pilotluğu yaptığını anlattı.

Bingöl'ün doğasının güzellikler barındırdığını, bu güzelliklerin değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Esen, gençlere bu tür sosyal etkinliklere katılmaları tavsiyesinde bulundu.

Yürüyüşe katılan öğrencilerden Enes Kayan coğrafya bölümünde okuduğunu, bu etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Bingöl'ün doğasıyla ilgi çeken bir şehir olduğunu dile getiren Kayan, bu geziler sayesinde doğal güzellikleri görme fırsatı bulduklarını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıklarında görevlendirilecek arabulucu seçimleri devam ediyor
Nobel ödüllü Aziz Sancar, Azerbaycan Milli İlimler Akademisinin onursal üyesi oldu
Türkiye'den Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemi Mısır'a doğru yola çıktı
Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizin taştığı İskenderun'da süper klorlama işlemi uygulanıyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Jandarma Havacılık Başkanlığımız önemli bir kuvvet çarpanı haline gelmiştir

Benzer haberler

Bingöl'de üniversite öğrencileri 2 bin rakımlı dağın zirvesine tırmandı

Bingöl'de üniversite öğrencileri 2 bin rakımlı dağın zirvesine tırmandı

Erzurum-Bingöl kara yolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

Bingöl'ün Hesarek Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor

Yürüme engelli sınıf öğretmeni öğrencilerine gönüllü müzik eğitimi de veriyor

Yürüme engelli sınıf öğretmeni öğrencilerine gönüllü müzik eğitimi de veriyor
Bingöl'de meslek lisesi öğrencileri kış lastiği taktırmak isteyenlere hizmet veriyor

Bingöl'de meslek lisesi öğrencileri kış lastiği taktırmak isteyenlere hizmet veriyor
Bingöl'de 2 yolcu otobüsü devrildi, 22 kişi yaralandı

Bingöl'de 2 yolcu otobüsü devrildi, 22 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet