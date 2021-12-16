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Yaşam

Bingöl'de kar yağışı etkili oldu

Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde etkili olan kar yağışıyla yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Bülent Temiz, Metin Dere   | 16.12.2021
Bingöl'de kar yağışı etkili oldu Fotoğraf: Bülent Temiz/AA

Bingöl

Karayolları ekipleri, yolların kapanmasına ve buzlanmaya kaşı tuzlama çalışması başlattı.

Karlıova'da yaşayan Metin Bingöl, gazetecilere, geçen yıl yeterince kar yağmadığı için sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Gerçek anlamda bir daha anladık kar bu memleket için berekettir. İnşallah fazla tipi olmadan ciddi bir kar yağar ve ilkbaharda kalkar, millet de güzel bir mahsul alır" dedi.


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