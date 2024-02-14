Bingöl'de ekipler metrelerce yükseklikteki karla mücadele ediyor
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde metrelerce yükseklikteki karla mücadele çalışması yürütülüyor.
Bingöl
İlçe Özel İdare ekiplerince, Karlıova ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yerleşim yerlerinin yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.
Kardan yolu ulaşıma kapanan Hasanova köyünün Burmataşı mezrasına ulaşmak için de çalışma başlatıldı.
Ekiplerin metrelerce yükseklikteki yolda yürüttüğü çalışması sonucu Burmataşı mezrasının yolu ulaşıma açıldı.
Yetkililer, mezranın yolunun açılmasıyla ulaşıma kapalı yol kalmadığını bildirdi.
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