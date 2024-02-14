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Yaşam

Bingöl'de ekipler metrelerce yükseklikteki karla mücadele ediyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde metrelerce yükseklikteki karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Bülent Temiz  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Bingöl'de ekipler metrelerce yükseklikteki karla mücadele ediyor Fotoğraf: Bülent Temiz/AA

Bingöl

İlçe Özel İdare ekiplerince, Karlıova ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yerleşim yerlerinin yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Kardan yolu ulaşıma kapanan Hasanova köyünün Burmataşı mezrasına ulaşmak için de çalışma başlatıldı.

Ekiplerin metrelerce yükseklikteki yolda yürüttüğü çalışması sonucu Burmataşı mezrasının yolu ulaşıma açıldı.

Yetkililer, mezranın yolunun açılmasıyla ulaşıma kapalı yol kalmadığını bildirdi.

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