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Yaşam

Bingöl'de 3 kurt dronla görüntülendi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde karlarda gezinen kurtlar, dronla görüntülendi.

Rıdvan Korkulutaş  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Bingöl'de 3 kurt dronla görüntülendi

Bingöl

İlçede yaşayan Doğuş Başak, kırsalda dağlık alanda 3 kurt gördü.

Başak, karla kaplı arazide gezen kurtları dronla görüntüledi.

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