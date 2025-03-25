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Yaşam

"Bin aydan daha hayırlı" Kadir Gecesi yarın idrak edilecek

Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olarak bildirilen Kadir Gecesi yarın idrak edilecek.

Fırat Taşdemir  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
"Bin aydan daha hayırlı" Kadir Gecesi yarın idrak edilecek

Ankara

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, İslam'da, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor.

Kur'an-ı Kerim'de "tek gece" olarak adı geçen Kadir Gecesi, şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur."

Kadir Gecesi, Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelindeki camilerde ibadet ve duayla idrak edilecek.

"Dünyanın farklı yerlerinde zulme maruz kalan Müslümanlar için dua edelim"

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İhsan Çapcıoğlu, AA muhabirine, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in hayatına bakıldığında, bazı gün ve gecelere özel önem verildiğini, bunlardan birinin de Kadir Gecesi olduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nde gündüz oruç tutulması, gecenin ise ibadetle geçirilmesinin tavsiye edildiğini belirten Çapcıoğlu, "Ramazanın son 10 gününde itikaf diye adlandırdığımız bir gelenek var. Bir mekanda tercihen camide tefekkür ediliyor, ibadet ediliyor. Kadir Gecesi de bu 10 gün içinde özel bir yere sahip. Kadir Gecesi'nin son 10 gündeki tekli gecelerde aranması bize tavsiye edilmiştir." dedi.

Çapcıoğlu, Hz. Muhammed'in "Kadir Gecesi'nde inanarak ibadet eden ve dua edenlerin geçmiş günahlarının affedildiğine" ilişkin ifadesinin olduğunu aktardı.

Kadir Gecesi'nde Hz. Muhammed'in "Ya Rabbi, sen affedicisin, affetmeyi seversin. O halde beni de affet." duasını etmek gerektiğini dile getiren Çapcıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün özellikle Gazze, Doğu Türkistan, Arakan gibi dünyanın farklı yerlerinde haksızlık ve zulme maruz kalan Müslüman kardeşlerimiz için de dua edelim. Oraların bir an önce huzura, barışa, esenliğe erişmesi için gönülden dualarımızı yineleyelim. Birlik ve beraberliğimiz için tüm Müslümanların ve ülkemizin birliği için bu gecede özellikle dua edelim."

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