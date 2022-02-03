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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
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Yaşam

Beyaza bürünen Amanos Dağları havadan görüntülendi

Hatay'ın Hassa ilçesinde son günlerde aralıklarla yağan kar sayesinde Amanos Dağları, beyaza büründü.

Burhan Ateş   | 03.02.2022
Beyaza bürünen Amanos Dağları havadan görüntülendi Fotoğraf: Burhan Ateş - AA

Hatay

İlçede etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Amanos Dağları, görülmeye değer manzaralar sunarken, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Dağın eteklerine gelen vatandaşlar, hem karın hem manzaranın keyfini çıkarıyor.

Ziyaretçilerden Yusuf Yüksel, babasıyla birlikte beyaza bürünen bölgede gezinti yaptıklarını ve güzel manzaranın fotoğrafını çektiklerini söyledi.

Amanos Dağları'nın kar manzaraları, dron ile havadan görüntülendi.

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