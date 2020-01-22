Euro
6.58
Dolar
5.93
BIST 100
123,414.20
Altın
1,558.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hayatını kaybeden TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca için Fatih Cami’nde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Yaşam

'Beyaz örtü' çocukların eğlencesi oldu

Hakkari ve Muş'ta çocuklar, kar yağışının ardından beyaza bürünen köylerde tepelerden kızaklarıyla kayarak eğleniyor.

Yılmaz Kazandıoğlu,Sabri Yıldırım,Yahya Sezgin   | 22.01.2020
'Beyaz örtü' çocukların eğlencesi oldu Fotoğraf: Yılmaz Kazandıoğlu/AA

Muş

Kış mevsiminin çetin geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar, büyükler için çileye dönüşürken, yarıyıl tatilinde bulunan çocukların yüzünü güldürüyor. 

Hakkari'ye 15 kilometre mesafedeki Çanaklı köyünde tatili fırsat bilen çocuklar, büyüklerinin yaptığı kızakları alarak yüksek tepelere ve buzlanan yollara akın etti.

Defalarca yokuşa tırmanarak kayan çocuklar, daha hızlı inebilmek için birbirleriyle yarıştı.

Çocuklardan Alim Adıyaman, köylerine çok kar yağdığını belirterek, arkadaşlarıyla karda oyun oynamayı sevdiğini söyledi.

Kızakla kaymanın eğlenceli olduğunu dile getiren Adıyaman, tatilde arkadaşlarıyla oyun oynayarak karı eğlenceye dönüştürmeye çalıştıklarını aktardı.

Muş

Muş'ta merkeze 25 kilometre mesafedeki Yedipınar köyünde de çocuklar, kızaklarıyla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Düşe kalka yokuş aşağı inen çocuklar, büyükleri için çile haline gelen karı eğlenceye dönüştürdü.

Karabey köyünde de soğuğa aldırış etmeyen çocuklar atlı kızaklarla kayarak eğlenceli vakit geçiriyor. Köy sakinleri, boş zamanlarında atlara bağladıkları kızaklara bindirdikleri çocukların keyifli zaman geçirmesini sağlıyor.

Vatandaşlardan Yasin Becerikli, hayvanları için yem taşıdıkları kızakları boş zamanlarında da çocukları eğlendirmek için kullandıklarını söyledi.

Bölgede kışın sert geçtiğini anlatan Becerikli, "Arkadaşlarımızla topladığımız çocukları atlı kızaklara bindirip güzel vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Güzel görüntüler oluyor, çocuklar çok eğleniyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya'da Türkiye'yi dışlayan senaryolar sonuçsuz kalacak
Terörün gölgesinde Türkiye-Somali ilişkileri
Berlin Konferansı sonrasında Libya krizinin geleceği
Doğru zamanda doğru hamle: Türkiye'nin otomobili
İsrail'deki hükümet krizinde ultra-ortodoks Yahudilerin Rolü

Benzer haberler

Erken doğan kuzular besicileri sevindirdi

Erken doğan kuzular besicileri sevindirdi

'Tatilde gününü planlamayı öğrenmesi çocuğun en önemli kazanımı olur'

'Beyaz örtü' çocukların eğlencesi oldu

Abant yarıyıl tatilinin gözde mekanlarından oldu

Abant yarıyıl tatilinin gözde mekanlarından oldu

Hakkari'deki bazı köylerde 'kar esareti' yaşanıyor

Hakkari'deki bazı köylerde 'kar esareti' yaşanıyor
Kapadokya yarıyıl tatilinin gözdesi

Kapadokya yarıyıl tatilinin gözdesi