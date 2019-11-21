Euro
6.32
Dolar
5.70
BIST 100
106,400.00
Altın
1,472.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Marmara Denizi'nde deprem araştırması
logo
Yaşam

'Beşkardeşler' hayata tutundu

Mersin'de, çuvala konulduktan sonra soğukta ölüme terk edilen 5 köpek yavrusu, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince koruma altına alındı.

Sezgin Pancar   | 21.11.2019
'Beşkardeşler' hayata tutundu FGotoğraf: Sezgin Pancar/AA

Mersin

Mersin'de, çuvala konularak bir ormana bırakılan 5 yavru köpek, donmak üzereyken bulunarak koruma altına alındı.

Erdemli ilçesi Hacıalanı Yaylası’nda hayvancılıkla uğraşan Süleyman Boz, ormanlık alanda yürürken köpek sesleri duydu.

Sesin geldiği yöne giden Boz, bulduğu bir çuvalı açtığında, 5 yavru köpeği donmak üzereyken buldu.

Durumun Büyükşehir Belediyesine bildirilmesi üzerine harekete geçen Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ekipleri, 85 kilometrelik yolculuğun ardından bölgeye ulaştı.

Ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, 5 derece soğuk havadan etkilenen hayvanları bakımevine götürdü.

Burada temizlik, muayene ve bakımları yapılan yavrular, karınları da doyurularak korumaya alındı.

Yavrulara "Beşkardeşler" adı verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Mehmet Cücük, açıklamasında, köpeklerin artık güvenli ellerde olduğunu söyledi.

Hayvanların hayata yeniden tutunduğunu belirten Cücük, şöyle konuştu:

"Yavrulara ulaştığımızda durum gerçekten içler acısıydı. Biraz daha geç kalsak bu yavruların hepsi ölmüş olabilirdi. Neyse ki seslerini duyurmayı başardılar ve duyarlı bir vatandaşın bize durumu bildirmesi üzerine artık güvenli ellerdeler. ‘Beşkardeşler’ ismini verdiğimiz yavruların artık annesi, babası, ailesi biz olacağız. Beşkardeşler artık emin ellerde."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Son kullanma tarihi geçmiş' bir barış anlaşması: Dayton
GÖRÜŞ - İran’ın Kürt meselesi: İki ucu keskin bıçak
Batı ile Çin kıskacındaki Hong Kong krizinin küresel boyutları kaygılandırıyor
İran’ın varlık içinde yokluk çeken şehri Ahvaz ve protestolar
Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir denklem mümkün değil

Benzer haberler

'Beşkardeşler' hayata tutundu

'Beşkardeşler' hayata tutundu

'Kraliçe Lear' belgesel filmi Mersin'de izleyiciyle buluştu

Fabrika gibi okuldan ülke ekonomisine 5,3 milyon liralık katkı

Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na Mersin'de devam edildi

Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na Mersin'de devam edildi
Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
Sokak köpekleri 'Filiz anne'nin yolunu gözlüyor

Sokak köpekleri 'Filiz anne'nin yolunu gözlüyor