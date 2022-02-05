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Yaşam

Beşir Derneği savaş mağduru İdlibli çocuklara atkı, bere ve eldiven ulaştırdı

Beşir Derneği, "İyiliği Örüyoruz" projesi kapsamında hayırseverlerin ördüğü atkı, bere, eldiven ve oyuncak bebekleri Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağduru çocuklara dağıttı.

Zeynep Rakipoğlu   | 05.02.2022
Beşir Derneği savaş mağduru İdlibli çocuklara atkı, bere ve eldiven ulaştırdı

İstanbul

Dernekten yapılan açıklamaya göre, insani krizin her geçen gün derinleştiği ve 14 milyona yakın kişinin acil yardım beklediği Suriye'ye yönelik faaliyetlerini sürdüren Beşir Derneği, hayata geçirdiği "İyiliği Örüyoruz" projesi ile savaş mağduru çocukların yüzünü güldürdü.

Türkiye'deki hayırseverlerin el emeğiyle ördüğü atkı, bere, eldiven ile oyuncak bebekler, dernek görevlileri ve gönüllüler tarafından Suriyeli çocuklara dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar, Türkiye adına Suriye'de olduklarını belirterek, geçen yıl Nazenin Gençlik ile "Bir Atkı Bir Bere" kampanyasını hayata geçirdiklerini anımsattı.

Bu yıl ise "İyiliği Örüyoruz" projesiyle hayırsever kadınlar tarafından binlerce atkı, bere, eldiven ile oyuncak bebeğin, muhabbet sevgi ve kardeşlikle örüldüğünü aktaran Sarıyar, "Dayanışmayı ve yardımlaşmayı ilmek ilmek pekiştiren bu el emeği göz nuru hediyeleri, Suriyeli savaş mağduru evlatlarımıza ulaştırdık." ifadesini kullandı.

Sarıyar, el emeği hediyeler için Nazenin Gençlik, Gençkon ve Gençlik Federasyonuna teşekkür etti.


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