Berivanların sıcak havada zorlu mesaisi

Muş'ta "berivan" diye adlandırılan kadınlar, yazın kavurucu sıcağına rağmen 2 saatlik yürüyüşün ardından ulaştıkları yaylada koyunları sağarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

MUŞ

Muş'ta berivanlar, yazın kavurucu sıcağına rağmen 2 saatlik yürüyüşün ardından ulaştıkları yaylada koyunları sağarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Merkeze bağlı Üçevler köyündeki vatandaşlar, yaz aylarında hayvanlarından daha iyi verim alabilmek için 15 kilometre uzaklıktaki Kurtik Dağı çevresindeki yaylalara çıkıyor.

Berivanlar (süt sağan kadınlar) yayladan koyun sürülerinin bulunduğu alana ulaşabilmek için kavurucu sıcaklara rağmen her gün 4 kilometre yürüyor.

Zorlu yolculuğun ardından bölgeye ulaşan berivanlar, burada yüzlerce koyunu sağıyor.

Sütlerin doldurulduğu bidonlarla tekrar yaylanın yolunu tutan berivanlar, sütten yaptıkları peynirlerin bir bölümünü satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Berivanlardan Mecbüre Özkan, AA muhabirine, koyunları sağmak için günde 4 kilometre yürüdüklerini söyledi.

Köylünün geçimini hayvancılıkla sağladığını anlatan Özkan, "Sabah erkenden kalkıyoruz. Bir yandan ekmek pişiriyor, bir yandan çocuklara kahvaltı hazırlıyoruz. Geçimimiz hayvancılık. Her birimiz günde 400 koyun sağıyor. En büyük sıkıntımız yürümek. Burada yaptığımız peynirin bir kısmını satıyor, bir kısmını kendimize ayırıyoruz." dedi.

Melek Karabulut ise berivanların zorlu bir yaşam sürdürdüğünü, buna rağmen hayatlarından memnun olduklarını dile getirdi.