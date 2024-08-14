Dolar
33.56
Euro
37.05
Altın
2,473.31
ETH/USDT
2,727.00
BTC/USDT
60,909.00
BIST 100
9,925.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - İstanbul Başakşehir’de otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Yaşam

Bereketli Kars Ovası halı gibi desenlere büründü

Bereketli tarım arazilerinde hasat sezonunun başladığı bugünlerde sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına bürünen Kars Ovası'nda verimlilik ile doğal güzellik bir arada yaşanıyor.

Cüneyt Çelik  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
Bereketli Kars Ovası halı gibi desenlere büründü Fotoğraf: Cüneyt Çelik / AA

Kars

Bu yıl il genelinde 250 bin hektar alanda tarımsal üretimin yapıldığı kentte, mevsim yağışlarıyla çiftçiler bereketli bir sezon geçiriyor.

Hayvancılık nedeniyle bitkisel üretiminin yaygın yapıldığı Kars Ovası hasat sezonunun başladığı bugünlerde sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına büründü.

Dronla görüntülenen ve "halı gibi" görünen ovada, çiftçiler sıcak havaya rağmen yoğun mesaiyle mahsul topluyor.

"Bu yıl 50 bin dekara yakın bir alanı tarıma açmış olduk"

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, kentte bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarına göre 250 bin hektar alanda tarımsal üretim yapıldığını söyledi.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında atıl kalan arazilerin tarıma kazandırılması için çalışma sürdürdüklerini ifade eden Aydın, "Bu yıl 50 bin dekara yakın bir alanı tarıma açmış olduk." dedi.

Aydın, kentte hayvancılık için büyük oranda yem bitkisinin ekildiğini belirterek, yörede meraya dayalı hayvancılığın ön planda olduğuna işaret etti.

Bu nedenle hayvan yemine yönelik ekim yapıldığını anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"İlimizde 250 bin hektarlık alanın yaklaşık 220 bin hektarlık kısmında arpa, yulaf ve buğday ekilişi gerçekleşiyor. İlimiz 1700 rakıma sahip ve iklim de ona göre sert, yazları geç, kış ise erken geliyor. Bu nedenle biz ağustos ayı başı itibarıyla hasat sezonunu başlatmış olduk, şu anda da yoğun bir şekilde devam ediyor. Akyaka ilçemizde de önemli şeker pancarı alanı mevcut."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı paylaşımı
Emekliler halk plajlarında şezlong ve şemsiyeleri ücretsiz kullanabilecek
Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 4'üncü Toplantısı yarın Ankara'da yapılacak
İstanbul'da mal sahiplerinin izin vermemesi üzerine 79 bin binada deprem taraması yapılamadı
Türkiye'de ilk 6 ayda 1418 orman yangını çıktı, 17 bin 316 deprem, 28 çığ meydana geldi

Benzer haberler

Bereketli Kars Ovası halı gibi desenlere büründü

Bereketli Kars Ovası halı gibi desenlere büründü

Kars'ta bozayı ve domuz sürüsü doğal yaşam alanlarında görüntülendi

Öğrenci yurtlarında ücretsiz konaklayan emekliler, Bolu'nun doğal güzelliklerini keşfediyor

Erzurum ve Kars'ta sel, Trabzon'da ise şiddetli yağış etkili oldu

Erzurum ve Kars'ta sel, Trabzon'da ise şiddetli yağış etkili oldu
Kars'taki "Gemli Tabya" turizme kazandırılmayı bekliyor

Kars'taki "Gemli Tabya" turizme kazandırılmayı bekliyor
Buzun üzerine çıkan Karslı kızlar, curlingde zirveye yürüyor

Buzun üzerine çıkan Karslı kızlar, curlingde zirveye yürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet