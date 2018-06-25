Belediyenin kapılarını kedilere açtılar

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy Belde Belediyesinin yönetici ve çalışanları, makam odalarını, masalarını ve hatta oturdukları koltukları kedilerle paylaşıyor.

Fotoğraf: AA/Kadir Yalçın Uçar

YALOVA - Yavuz Emrah Sever

Yaklaşık iki yıldır kedileri besleyen Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy Belde Belediyesi personeli, kedilere özellikle uyurlarken rahatsızlık vermemek için hassasiyet gösteriyor.

Ağırladığı kedi sayısı zaman zaman değişen, yaz aylarında azalan belediye binası, kış aylarında ise 20'ye yakın kediye ev sahipliği yapıyor.

Belediyenin Yazı İşleri Müdürü Çiğdem Uçar, kedilerle bir arada bulunmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Uçar, iki yıl önce bir anne ve 5 yavru kedinin belediyenin kapısına bırakılmasıyla kedilere bakmaya başladıklarını anlatarak, "Ben onlara dışarıda mama vermeye başladım. Yaz sonuna kadar 2 yavru kaldı. Kışa doğru içeri girmeye başladılar benimle birlikte. Sonra odama kadar geldiler. Burada beslemeye başladım." diye konuştu.

"Bol bol uyuyorlar"

Kedilerin bakımıyla kendilerinin ilgilendiklerini, akşam mesai saati bitiminde dışarı çıkardıklarını anlatan Uçar, sabah çalışanlarla beraber içeri giren kedilerin, mamalarını yiyip sularını içtiklerini, içeride rahatça dolaştıklarını ve bol bol uyuduklarını dile getirdi.

Uçar, vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayarak, "Çok ilgi çekiyor. Uyuma şekillerini çok beğeniyorlar. Arkadaşlarımız da rahatsız değiller herhalde, bir şikayet olmadı şimdiye kadar. Evcilleştiler artık, sürekli buradalar çünkü. Bir de kısırlaştırma da yaptırdık mecburen. Ayrılmıyor, dışarıya gitmiyorlar." ifadelerini kullandı.

"Biz kedilerle iç içeyiz"

Belediye Başkanı Özer Kaptan da belediyede kedilerin bulunmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Kaptan, "Personelim gerçekten hayvanları çok seviyor. Biz kedilerle iç içeyiz burada. Her yerde hayvanlara destek olmalıyız, korumalıyız, beslemeliyiz. Burada onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Doğadaki dengeyi sağlayan bir unsurdur hayvanlar da." değerlendirmesinde bulundu.