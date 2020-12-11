Euro
9.67
Dolar
7.97
BIST 100
1,349.77
Altın
1,837.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da, Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisinde yaşanan kuraklığa ilişkin hutbe irat ediliyor. İçişleri Bakanı Soylu ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt için düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
logo
Yaşam

Belediyeden öğrencilere çalışma masası desteği

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu Belediyesi, "Her masa bir sınıf olsun" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere çalışma masası dağıtmaya başladı.

İzzet Mazı   | 11.12.2020
Belediyeden öğrencilere çalışma masası desteği Fotoğraf: Ali Çakmak / AA

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu Belediyesi, "Her masa bir sınıf olsun" projesi kapsamında evlerinde uygun ortamı olmayan ihtiyaç sahibi öğrencilere ders çalışma masası dağıtmaya başladı.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normal belediyecilik hizmetlerinin yanında yoğun bir şekilde sosyal faaliyetler de yürüttüklerini söyledi.

Eğitimin uzaktan yapılmaya başlaması üzerine öğrencilere katkı sağlamak için hareke geçtiklerini dile getiren Okumuş, "Her masa bir sınıf olsun" adlı projeyi hayata geçirdiklerini aktardı.

Bu kapsamda evde uygun ortamı olmayan öğrencileri tespit edip çalışma masaları dağıtmaya başladıklarını aktaran Okumuş, şöyle devam etti:

"Pandemi nedeniyle eğitimlerine okuldan değil evlerden devam edilmesi kararı alındı. Biz de gönüllülerden ve belediye personellerinden oluşan bir ekiple ilçemiz sınırlarında yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşarak, çocukların daha sağlıklı ortamda ders çalışabilmelerine katkı sağlamak istedik. İlk etaplara masaları dağıtıyoruz. Onun ardından da ihtiyaç duyan öğrenciler için internet imkanı sağlayacağız."

Okumuş, öğrencilere masanın yanı sıra kırtasiye seti de verdiklerini, ailelerine de gıda ve hijyen malzemesi yardımında bulunduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Tabiri caizse sınıfları evlere getiriyoruz. Kendi çocuklarım da uzaktan eğitim alıyorlar. Onları gördüğüm için ihtiyaç sahiplerinin daha aktif derslere katılabilmeleri adına eksik olan malzemeleri gidermeye çalışıyoruz."

Okumuş, dağıtıma ilk olarak öksüz ve yetim öğrencilerden başladıklarını, devamında ilçedeki tüm öğrencilere ulaşmak istediklerini dile getirdi.

Başkan Okumuş, hazırladıkları başka bir projeyle de tespit ettikleri ihtiyaç sahibi 400 öğrenciye tablet dağıtmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Öğrenciler destekten memnun

Öğrencilerden Cansu Kıllı da bundan sonra derslerine kendi masasında çalışacağı için mutlu olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Pınar Nazlı da masasını çok beğendiğini ve artık her gün derslerine daha düzenli bir şekilde çalışabileceğini söyledi.

Öğrenci velisi Zerrin Kıllı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladığından bu yana masa almayı düşündüğünü ancak imkanlar el vermediği için alamadığını belirterek, "Allah razı olsun. Tam zamanında yetiştiler. Allah emeği geçenlerden razı olsun." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hong Kong, 15 milyon doz aşı satın almak üzere Pfizer ve Sinovac ile anlaştı
Avustralya'da Kovid-19 aşı çalışması, hatalı HIV test sonuçları üzerine sonlandırıldı
Uzmanından Kovid-19 aşısıyla ilgili 'bilgi kirliliği' uyarısı
'Ağrı ve sızılarla beraber son günleriniz olduğunu düşünüyorsunuz'
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 70 milyon 720 bini geçti

Benzer haberler

Belediyeden öğrencilere çalışma masası desteği

Belediyeden öğrencilere çalışma masası desteği

Kahramanmaraşlı bal üreticileri bu yıl taleplere yetişmekte zorlanıyor

'Allah'ın verdiği nefesin, oksijenin kıymetini anladık'

Kovid-19'u yenen Elbistan ve Afşin Belediye Başkanları herkesi önlemlere uymaya çağırdı: Sıhhatimizi korumak zorundayız

Kovid-19'u yenen Elbistan ve Afşin Belediye Başkanları herkesi önlemlere uymaya çağırdı: Sıhhatimizi korumak zorundayız
Kahramanmaraş'ta polis ekibine silahla ateş edildi: 1 şehit, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta polis ekibine silahla ateş edildi: 1 şehit, 1 yaralı
'Tat almanın ve koklamanın ne kadar kıymetli olduğunun farkına vardım'

'Tat almanın ve koklamanın ne kadar kıymetli olduğunun farkına vardım'