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Yaşam

Bayram tatili öncesinde Bodrum'da yoğunluk yaşanıyor

Kurban Bayramı tatili öncesinde gelenler dolayısıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde yoğunluk oluştu.

Ali Ballı  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Bayram tatili öncesinde Bodrum'da yoğunluk yaşanıyor Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

Bayram tatilini turistik ilçe Bodrum'da geçirmek isteyenler, ilçeye gelmeye başladı.

Yokuşbaşı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Konacık Atatürk Bulvarı ve Yalıkavak istikametlerinde sıkışan trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Yarından itibaren trafiğin daha da yoğun olması bekleniyor.

Öte yandan kilometrelerce aracın oluşturduğu yoğunluk dron ile havadan da görüntülendi.

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