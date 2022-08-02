Batman'da nesli tehdit altında olan benekli semender görüldü
Batman'ın Gercüş ilçesinde nesli tehdit altında olan benekli semendere rastlandı.
Batman
İlçeye bağlı Çukuryurt köyüne bağlı Tutumlu mezrasına giden Mehmet Şirin Söğüt, kendisine ait bahçede nesli tehdit altında olan benekli semender ile karşılaştı.
Cep telefonuyla semenderi fotoğraflayan Söğüt, benekli semenderi tekrar doğal yaşam alanına bıraktı.
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