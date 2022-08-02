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Yaşam

Batman'da nesli tehdit altında olan benekli semender görüldü

Batman'ın Gercüş ilçesinde nesli tehdit altında olan benekli semendere rastlandı.

İbrahim Torlak   | 02.08.2022
Batman'da nesli tehdit altında olan benekli semender görüldü Fotoğraf: Abdulrakip Sevgili/AA

Batman

İlçeye bağlı Çukuryurt köyüne bağlı Tutumlu mezrasına giden Mehmet Şirin Söğüt, kendisine ait bahçede nesli tehdit altında olan benekli semender ile karşılaştı.

Cep telefonuyla semenderi fotoğraflayan Söğüt, benekli semenderi tekrar doğal yaşam alanına bıraktı.


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