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Yaşam

Batman'da baharda açan ters laleler doğayı renk kattı

Batman'ın Sason ilçesinde baharda açan endemik ters laleler, doğayı renklendirdi.

Metin Özmen  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Batman'da baharda açan ters laleler doğayı renk kattı Fotoğraf: Metin Özmen/AA

Batman

İlçenin yüksek kesimlerindeki bazı yaylalarda doğal olarak yetişen, halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" olarak bilinen ters laleler, baharın gelişiyle açtı.

Bazı vatandaşlar, hafta sonunu fırsat bilerek ters laleleri görmek için yaylalara gitti.

Şillek Yaylası'nı ziyaret eden Eğitim-Bir Sen Sason İlçe Temsilcisi İdris Cihan, ilçenin coğrafyasının dikkati çektiğini belirterek "Açan ters laleleri görmek için yaylaya geldik. Ters lalelerin yaklaşık 15 gün ömrü var. Tüm doğaseverleri buraya bekliyoruz." dedi.

Doğa fotoğrafçısı Sabahattin Atalay da açmaya başlayan ters lalelerin renk şöleni sunduğunu dile getirdi.

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