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Yaşam

Batı Karadeniz'deki ormanlarda iki mevsim tek karede

"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapsı" olan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimindeki ormanlarda sonbaharda ve kış mevsimin tek karede birleştirilmesiyle güzel görüntü oluştu.

Ömer Ürer   | 24.12.2021
Batı Karadeniz'deki ormanlarda iki mevsim tek karede Fotoğraf: Ömer Ürer /AA

Düzce

Yüz ölçümlerinin büyük bölümü ormanlarla kaplı Bolu ve Düzce, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Her gün binlerce aracın geçtiği Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimini kullanan sürücüler, doğanın 4 mevsim sunduğu görsel şölen eşliğinde seyahat etme imkanı buluyor.

D-100 kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler mevkisi ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli, Batı Karadeniz'deki sahil kentlerine ulaşım sağlanan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda yoğun olarak bulunan çınar, gürgen ve kestane ağaçlarında sonbaharda oluşan sarı, kahverengi ve yeşil tonlarını kış mevsiminde yerini beyaz örtüye bıraktı.

Bölgede her iki mevsimde aynı bölgelerden drone ile çekilen görüntü ve fotoğraflar, tek karede bileştirilerek güzel görüntü oluşturdu.

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