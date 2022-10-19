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Yaşam

Batı Karadeniz'de palamut bolluğu fiyatlara yansıdı

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde palamudun fiyatı 30 liraya kadar düştü.

Soner Şen   | 19.10.2022
Batı Karadeniz'de palamut bolluğu fiyatlara yansıdı

Düzce

Kasalar dolusu palamutla limana dönen tekneler, kamyonlarla ülkenin birçok iline palamut sevkiyatı yapıyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, balıkçıların arada bir poyrazdan etkilense bile palamut bolluğunun devam ettiğini söyledi.

Akçakoca'da 2 gündür ciddi anlamda palamut çıktığını belirten Karakaş, "Gırgır ve teknelerden 2 binden 5 bin kasaya kadar palamut çıkıyor. Kıyı balıkçılarına da av vermeye başladı. Bu avcılığın sonucu tezgah fiyatlarına yansıdı. Şu anda palamudun tanesi 30 liraya kadar düştü. Bu güzel havalarda çok daha fazla palamut geleceğini düşünüyoruz." dedi.

Her kesimin palamut bolluğundan mutlu olduğunu vurgulayan Karakaş şunları kaydetti:

"Balıkçılar sürümden, fiyattan memnunlar. Balık az olup pahalı olacağına, çok ve ucuz olması bizi mutlu ediyor. Şu zamanda çıkan palamut, soğuk hava depolarına girecek pozisyona geldi. İyice yağlandı. Evlerde buzdolaplarına derin donduruculara koyma zamanı geldi. Bol palamut çıkması hem vatandaşı hem de bizim için şans diyebiliriz. Bir müddet daha böyle devam edecek."



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