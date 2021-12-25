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Yaşam

Başkentte sokak hayvanları için kermes düzenlendi

Sokak hayvanlarına yaşam alanı sağlamak için faaliyet gösteren Pati Paradise, hayvanseverlerin yoğun desteğiyle yılbaşı kermesi düzenledi.

Harun Kutbe, Özcan Yıldırım   | 25.12.2021
Başkentte sokak hayvanları için kermes düzenlendi Fotoğraf: Aytaç Ünal - AA

Ankara

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen ve Başkentli hayvanseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kermeste, antika ürünler, resimler, el işleri ve tasarımların yanı sıra yaş ve kuru mama satışı da yapıldı.

Kermesi düzenleyen TRT çalışanı Ahmet Eskioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kermesten elde edilen gelirin, Pati Paradise'ın yaşam alanı sağladığı 120 sokak köpeği için kullanılacağını ifade etti.

Eskioğlu, Pati Paradise'ı iki yıl önce kurduklarını, amaçlarının sokak hayvanlarına yönelik bir barınak değil, yaşam alanı kurmak olduğunu söyledi.

Pati Paradise'ta hayvanların ayrı kaplarda yemek yediğini, sürekli temizlenin bir ortamda yaşadığı belirten Eskioğlu, ayrıca hayvanseverlerin buraya gelerek köpekleri sevebildiğini ve böylece çocuklara hayvan sevgisini aşılayabildiklerini kaydetti.

Eskioğlu, sokak hayvanlarıyla ilgili yaşanan sorunların, barınak yerine yaşam alanları oluşturulması ve bu alanların da kurulacak vakıflarca yönetilmesiyle çözülebileceğini savundu.

Bu konuda, kurdukları yaşam alanını ayakta tutarak örnek olmaya çalıştıklarını dile getiren Eskioğlu, sokak köpeklerine yönelik ciddi sayıda kısırlaştırma yapılması ve hayvan üretiminin belli izinlere tabi olması gerektiğini vurguladı.

Sokak hayvanlarına destek için kermese katılan TRT Haber spikeri Tunç Tuncel de Pati Paradise'a kurulduğu günden itibaren maddi ve manevi destek verdiğini anlatarak sahiplendiği 2 köpek ve bir kediye evinde baktığını söyledi.

Petshoplarda hayvan satılmasına karşı olduğunun altını çizen Tuncel, insanları sokak hayvanlarına yardım eden ve ticari kaygı gütmeyen merkezlere destek olmaya çağırdı.

Tuncel, sokak hayvanlarının özellikle kış aylarında aç kaldığını belirterek yemek artıklarının biriktirilip uygun bir kapta hayvanların ulaşabileceği yerlere konulmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

Ayrıca Tuncel, "Bu dünya sadece bizim değil." mesajını da paylaştı.

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