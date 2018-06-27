Başkentte olta balıkçılarının yüzü gülecek

Ankara Büyükşehir Belediyesince, kentteki göl ve göletlere bırakılacak 29 bin yavru sazan balığıyla olta balıkçılığı daha heyecanlı ve eğlenceli aktiviteye dönüşecek.

ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesince, kentin farklı noktalarındaki göl ve göletlere bırakılacak 29 bin yavru sazan balığıyla olta balıkçılığı daha heyecanlı ve eğlenceli hale gelecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile yürütülen "Göl ve Göletlerin Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Başkentteki göl ve göletlere 29 bin sazan balığı bırakılacak.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Antalya Kepez Üretim Tesislerinde üretilen sazan yavruları, ilk olarak Mavi Göl'e (Bayındır Barajı) salındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu, Mavi Göl'de katıldığı balıklandırma çalışmasında, proje ile hem ekolojik sistemi canlı tutarak yaban su hayatının devamını sağlamayı hem de sportif olta balıkçılığını geliştirerek bölge halkına sosyo-ekonomik yönden katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Balıklandırma faaliyetleri çerçevesinde, Üçbaş, Çeştepe, Kırköy, Yukarı Karaören, Karacaören, Göksu, Sorgun, Temelli, Bucuk, Kızılca göletleri ve Karagöl'e sazan bırakılacak.