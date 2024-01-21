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Yaşam

Başkentte kar yağışı kısa süre etkili oldu

Ankara'da öğleden sonra başlayan kar yağışı kısa süreli etkili oldu.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 21.01.2024 - Güncelleme : 21.01.2024
Başkentte kar yağışı kısa süre etkili oldu Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

Kentin yüksek kesimlerinde görülen yağış, herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekiplerinin, yollarda tedbir aldığı görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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