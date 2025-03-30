Dolar
37.98
Euro
41.13
Altın
3,085.45
ETH/USDT
1,816.70
BTC/USDT
82,818.00
BIST 100
9,659.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilatları’na Ramazan Bayramı mesajı gönderdi.
logo
Yaşam

Başkentliler güneşli bayram gününü parklarda geçirdi

Ramazan Bayramı tatilinde güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen başkentliler, park ve bahçelerde vakit geçirdi.

Dilhan Türker Yıldız  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
Başkentliler güneşli bayram gününü parklarda geçirdi Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Ankara

Bayram tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birçok vatandaş tatil beldelerine veya uzaktaki ailelerinin yanına gitti.

Tatilini Ankara'da geçirenler ise bayramın ilk gününde Dikmen Vadisi, Botanik Parkı ve Kuğulu Park gibi doğayla iç içe ve açık alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

Öte yandan baharın gelmesiyle Dikmen Vadisi'nde çiçek açmaya başlayan Japon Kirazı (Sakura) ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

Mersin'den ailesini ziyaret etmek için Ankara'ya gelen ve sıcak havayı değerlendirmek için Kuğulu Parkı tercih ettiğini dile getiren Şule Altunöz, "Kuğulu Park bizim vazgeçilmezimiz. Ankara'da okudum, her geldiğimde mutlaka Kuğulu Park'ı ziyaret ederim. 9 günlük bir tatil, hava çok güzel, değerlendirmek istedik." ifadesini kullandı.

Ailesiyle Anıtkabir'i ziyaret etmek için İstanbul'dan Ankara'ya gelen Zare Cezayiroğlu ise havanın güzel olmasıyla açık alanlarda vakit geçirdiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da dolu etkili oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşanan olaylar soygunu perdeleme çabasından başka hiçbir şey değildir
CHP'nin Maltepe mitinginde tabanca taşıyan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Tekirdağ'da huzurevi sakinlerini ziyaret etti
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı

Benzer haberler

Başkentliler güneşli bayram gününü parklarda geçirdi

Başkentliler güneşli bayram gününü parklarda geçirdi

Diyarbakır anneleri Ramazan Bayramı'nda da evlatları için nöbette

"Medeniyetler şehri Diyarbakır" bayramı dolu dolu geçiriyor

Mardin'de farklı dine mensup vatandaşlar bayramlaşma programında buluştu

Mardin'de farklı dine mensup vatandaşlar bayramlaşma programında buluştu
Diyarbakır'da Narin Güran bayramın ilk gününde de unutulmadı

Diyarbakır'da Narin Güran bayramın ilk gününde de unutulmadı
Arife günü trafik kazalarında 1219 kişi yaralandı, 5 kişi hayatını kaybetti

Arife günü trafik kazalarında 1219 kişi yaralandı, 5 kişi hayatını kaybetti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet