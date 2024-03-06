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Yaşam

Bartın'da nesli tehlike altındaki Kafkas şeritli semenderler tespit edildi

Bartın'da yağmur suyu birikintisi olan süs havuzunda, nesli tükenme tehlikesi altındaki Kafkas şeritli semenderler bulundu.

Selim Bostancı  | 06.03.2024 - Güncelleme : 06.03.2024
Bartın'da nesli tehlike altındaki Kafkas şeritli semenderler tespit edildi Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın

Kent merkezinde bir kamu kurumu çalışanları, bahçedeki yağmur suyu bulunan süs havuzunda farklı bir semender türü fark etti.

Durumun bildirildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, havuzda süs kayalarının altındaki ve sudaki semenderleri ağ yardımıyla yakalayarak kavanozda inceledi.

İncelemede, türün, Kafkas şeritli semenderi (Ommatotriton ophryticus) olduğu tespit edildi.

Buradaki yaklaşık 30 semenderin havuzda doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürmesinin sağlanacağı, ayrıca alanda güvenlik kamerası sayısının artırıldığı bildirildi.

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