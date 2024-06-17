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Yaşam

Balıklıgöl bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor

Turizmin önemli kentlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Cebrail Caymaz, Müslüm Etgü  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
Balıklıgöl bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor Fotoğraf: Müslüm Etgü/AA

Şanlıurfa

Bayram dolayısıyla Türkiye'nin farklı kentlerinden Şanlıurfa'ya gelen misafirler, doğal akvaryum olmasının yanında inanç turizminde de önemli bir yere sahip tarihi Balıklıgöl'ü ziyaret etti.

Yoğunluğun yaşandığı yerleşkedeki balıklara yem atan ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çektirdi.

Elazığ'dan kuzeniyle gelen ziyaretçilerden Ömer Faruk Demirel, “İlk kez Şanlıurfa'ya geliyorum. Güzel yemeklerinden yedik şimdi de Balıklıgöl'ü gezdik, gezmeye devam ediyoruz. Hava biraz sıcak ama ortam muazzam çok güzel." diye konuştu.

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