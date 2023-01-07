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Yaşam

Balıkesir'de sığırcık kuşlarından görsel şölen

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi semalarında uçan sığırcık kuşları, gökyüzünde dansı andıran görüntüler oluşturdu.

Suat Salgın   | 07.01.2023
Balıkesir'de sığırcık kuşlarından görsel şölen Fotoğraf: Suat Salgın - AA

Balıkesir

150 Evler Mahallesi Şehitler Cami ve çevresinde görülen sığırcıklar, akşam saatlerine doğru gökyüzü semalarında uçtu.

Sergiledikleri figürlerle adeta dans eden sığırcık kuşları, ani dönüş hareketlerinde çıkarttıkları seslerle izleyenlerin dikkatini çekti.

Bazı vatandaşlar kuşların gökyüzündeki hareketlerini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İlgiyle izlenen doğal gösteri, havanın kararmasıyla sona erdi.

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