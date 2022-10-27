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Yaşam

Balıkçılar denizdeki palamut bolluğunun devam edeceğini umuyor

Tekirdağlı balıkçılar palamut bolluğunun bir süre daha devam edeceğini umduklarını söyledi.

Mesut Karaduman   | 27.10.2022
Balıkçılar denizdeki palamut bolluğunun devam edeceğini umuyor

Tekirdağ

Süleymanmanpaşa, Şarköy ve Marmaraereğlisi'nde balıkçı barınaklarından ayrılan tekneler limanlara ağlarındaki çok miktarda palamutla dönmeye devam ediyor.

Balıkçıların ağlarına takılan palamutlar tezgahları süslüyor. İriliğine göre palamudun tanesi 60-70 lira arasında satılıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine Tekirdağlı balıkçıların yüzünün palamutla gülmeye devam ettiğini söyledi.

Pehlivanoğlu, bu sezon balıkçıların umduğundan çok palamut avcılığı olduğunu ifade ederek, "Bu sene bol palamut oldu. Balıkçı da vatandaş da balığa doydu. Bir ay daha palamut olacak gibi, balıkçıların palamut mesaisi devam edecek. Balıkçıların nasibine illaki bir şeyler çıkıyor. Kimse denizden boş dönmüyor." diye konuştu.

Balıkçı Önder Dedeler de bu sene palamut avcılığının bereketli olduğunu ifade etti.

Dedeler palamudun ardından çinekop, hamsi, istavrit avcılığının olacağını beliterek "Böyle güzel balıkçılık olursa, balıkçının yüzü gülmeye devam edecek." dedi

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