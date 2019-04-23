Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.55
Dolar
5.84
BIST 100
95,952.77
Altın
1,272.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT 23 Nisan Gala Programı'na katılıyor Sri Lanka'da hayatını kaybeden Serhan Selçuk'un cenaze töreni
logo
Yaşam

Balıkçılar ağ mesaisinde

Zonguldak'ta trol ve gırgır ağlarıyla avcılık yapan balıkçılar, denizlerde av yasağının başlamasının ardından günlük mesailerini tekne bakımı ve ağlarını onarmak için harcıyor.

Gökhan Yılmaz   | 23.04.2019
Balıkçılar ağ mesaisinde

Zonguldak

Zonguldak'ta trol ve gırgır teknelerini limanlara demirleyerek yeni sezon hazırlıklarına başlayan balıkçılar, yıpranan ve malzemelerinin bakımını yapıyor.

Batı Karadeniz'deki balıkçılar, 1 Eylül'de yeniden "Vira Bismillah" diyebilmek için "ağ mesaisi" yapıyor.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Harun Balta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon balıkçılığın güzel geçtiğini söyledi.

Aynı bereketin gelecek sezonda da devam etmesini temenni eden Balta, "Yöremizde avlanan gırgırlar buzhane kamyonlarına buradan mütemadiyen balık sevkiyatı yaptı. Balıkların geneli palamut, istavrit, çinekop ve hamsiydi." diye konuştu.

Balta, 15 Nisan'da av sezonunun bittiğini hatırlatarak, "Balıkçılarımız kullandıkları ağları ve tekneleri sezona hazırlamak için bakıma aldı. İnsanlar bu işi ne kadar gelir amaçlı yapsa da bu işin gideri de var. Balıkçı arkadaşlarımız bunu balık sezonunda karşılasın, ailesini geçindirsin, bölgemize taze balık sunsun isteriz. Bölge halkımız da bunu istiyor. Bizler de çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Teknelerimizde hava koşulları nedeniyle çürük ve herhangi bir eksiklik çıkma olasılığı büyük. O yüzden teknelerin bakımı yapılıyor. Çoğu tekne soyulmuş vaziyette. Yırtılan ağlarımız onarılıyor, denizden çıkmış üzerindeki çöp döküntüleri temizleniyor." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna'da ekonomik kriz Zelenskiy'in yolunu açtı
Arktik bölgesi jeopolitiği
Ukrayna'da belirsiz dönem
Uluslararası güçlerin kıskacındaki Komorlar Birliği’nde seçim krizi
Karabağ sorunu: 'Barış Görüşmeleri' barış getirecek mi?

Benzer haberler

'Birlik Operasyonu'nun yapıldığı balıkçı teknesi İzmir'e getirildi

'Birlik Operasyonu'nun yapıldığı balıkçı teknesi İzmir'e getirildi

Zonguldak'da FETÖ'den 23 şüpheli adliyede

Egeli balıkçılar sezonu bereketli kapatıyor

Öğrencilerin karınları doyarken zihinleri de gelişecek

Öğrencilerin karınları doyarken zihinleri de gelişecek
Botan Çayı'nda 100 kiloluk turna yakalandı

Botan Çayı'nda 100 kiloluk turna yakalandı