Bakkal Bayram'ın dükkanında 'bayram' var

ELAZIĞ - İSMAİL ŞEN

Elazığ'da baba mesleği bakkallığı ilerleyen yaşına rağmen sürdüren 78 yaşındaki Bayram Ural, ekmek parasını 8 metrekarelik dükkanından kazanıyor.

Sosyal yaşamın vazgeçilmezi mahalle bakkalları, sayıları her geçen gün artan marketlere karşı direnerek sokak aralarında varlığını sürdürmeye çalışıyor.

Bu bakkallardan biri de Elazığ'ın Rızaiye Mahallesi'nde hizmet veren Bayram Ural.

Baba mesleği bakkallığı ilerleyen yaşına rağmen sürdüren Ural'ın, 8 metrekarelik dükkanındaki müşteri sirkülasyonu dikkati çekiyor.

"Bazen az bir karla, bazen de sermayesine çalışıyorum"

Ural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yaşında babasının yanında başladığı mesleği babasının ölümünden sonra sürdürdüğünü söyledi.

İlerleyen yaşına rağmen baba yadigarı mesleği devam ettirmenin hazzını yaşadığını ifade eden Ural, "Gücüm yettiği kadar bu işe devam edeceğim. Allah sonunu hayır etsin, kaza bela vermesin. İşimden şikayetçi değilim. Bazen az bir karla, bazen de sermayesine çalışıyorum. Böyle gidiyor, yaşıma göre de sağlığım yerinde." dedi.

"Fakir fukaranın zorluk çekmemesi için ucuz veriyorum"

Ural, bakkalların büyük marketler karşısında güçlükle ayakta durduğunu dile getirerek, bugüne kadar uygun fiyat politikası sayesinde müşterisinin her geçen yıl daha da arttığını belirtti.

"Fakir, fukaranın zorluk çekmemesi için mümkün olduğu kadar ucuz veriyorum, millet de faydalanıyor. Hem satış yapıyoruz hem de aza kanat ediyoruz." diyen Ural, bunun hem maddi hem de manevi faydasını gördüğünü aktardı.

"10 kilometre uzaktan gelip alışveriş yapıyorum"

Mahallenin eski sakinlerinden Tevfik Şahiner, Ural'ı eskiden beri tanıdığını, yardımsever ve güvenilir bir esnaf olduğunu anlattı.

Birkaç yıldır farklı bir mahallede yaşadığını ancak yanı başındaki marketten alışveriş yapmak yerine 10 kilometre uzaktan gelerek Ural'dan alışveriş yaptığını belirten Şahiner, şöyle konuştu:

"Alışverişimi buradan yapıyorum. Bayram amcayı ne enflasyon ne kriz etkiliyor. Gramajı da düşürmüyor, zam da koymuyor. Diğer marketlerin müşterisi azaldıkça bayram amcanınki artıyor. Adam aza kanaat ediyor, hakkı neyse onu alıyor. Elindeki ürüne zam gelse dahi yenisini alana kadar onu eski fiyatından satar. Bu yüzden devamlı burada kuyruk var. Dükkanında yoksa evinden çağırırlar."

"Büyük marketlere taş çıkarıyor"

Mahallede oturan Belgin Kuş, her mahalleden vatandaşların Ural'ın dükkanına alışveriş için geldiğini söyledi.

Ural'ın küçücük bakkal dükkanının önünden geçenlerin, alışveriş yapan kalabalığı gördüklerinde şaşkınlık yaşadıklarına şahit olduğunu aktaran Kuş, "Bayram amcayı tercih etmemizin sebebi fiyatları uygun. Gelen müşterileri bir tane almak yerine torbalarla satın alıyor. İşleri bayağı iyi. Yoğun çalışıyor. Sabahın 6-7'sinde gelen müşteriler bazen zile basıp evinden çağırıyor. Mahallede marketler de var, Bayram amca onlara taş çıkarıyor." diye konuştu.