Bakırköy sahilde atlı polisler devriye gezdi
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, Bakırköy'de Florya sahilde ve plajda devriye gezdi.
İstanbul
Biri kadın 2 kişiden oluşan atlı polis ekibine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar, "Ödül" ve "Nefer" isimli polis atlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Atlı polis ekibinin, vatandaşların yoğun olduğu noktalarda sıklıkla devriye gezecekleri öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.