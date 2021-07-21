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Yaşam

Bakırköy sahilde atlı polisler devriye gezdi

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, Bakırköy'de Florya sahilde ve plajda devriye gezdi.

İbrahim Halil Aktürk   | 21.07.2021
Bakırköy sahilde atlı polisler devriye gezdi

İstanbul

Biri kadın 2 kişiden oluşan atlı polis ekibine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar, "Ödül" ve "Nefer" isimli polis atlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Atlı polis ekibinin, vatandaşların yoğun olduğu noktalarda sıklıkla devriye gezecekleri öğrenildi.

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